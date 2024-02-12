Середняк Формули-1 протестував новий болід на трасі: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

Британська стайня продемонструвала болід AMR24. Канадський пілот Ленс Стролл сів за кермо нового "Астон Мартіна" на легендарному автодромі "Сільверстоун".

"Фактично кожна зона боліду була допрацьована та покращена. Ми відштовхувалися від своїх сильних сторін і врахували уроки попередньої кампанії. Сезон-2023 – наразі найкращий, і наша мета цьогоріч – регулярно заробляти очки, подіуми та поборотися за першу перемогу в зеленому", – заявив керівник команди Майк Крак.

Дизайн болідів "Астон Мартіна" зазнав мінімальних змін у порівнянні з минулорічним варіантом. Головна барва – зелена. Переднє крило виконане в чорному кольорі. Назви спонсорів будуть білими. Контури машини підкреслюють жовті смуги.

Минулий сезон "Астон Мартін" завершив на 5-й сходинці в Кубку конструкторів. Британська стайна набрала 280 очок. Левову частку залікових пунктів команді приніс ветеран Фернандо Алонсо (206). Він також 8 разів зійшов на подіум.