ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Середняк Формулы-1 протестировал новый болид на трассе: видео

Сильверстоун, Понедельник 12 февраля 2024 13:54
UA EN RU
Середняк Формулы-1 протестировал новый болид на трассе: видео Фото: "Астон Мартин" не внес радикальных изменений в дизайн (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Королевских автогонок "Астон Мартин" показала машину на сезон-2024 в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

Британская конюшня продемонстрировала болид AMR24. Канадский пилот Лэнс Стролл сел за руль нового "Астон Мартина" на легендарном автодроме "Сильверстоун".

"Фактически каждая зона болида была доработана и улучшена. Мы отталкивались от своих сильных сторон и учли уроки предыдущей кампании. Сезон-2023 – лучший, и наша цель в этом году – регулярно зарабатывать очки, подиумы и побороться за первую победу в зеленом", – заявил руководитель команды Майк Крак.

Дизайн болидов "Астон Мартина" претерпел минимальные изменения по сравнению с прошлогодним вариантом. Главный цвет – зеленый. Переднее крыло выполнено в черном цвете. Названия спонсоров будут белыми. Контуры машины подчеркивают желтые полосы.

Прошлый сезон "Астон Мартин" завершил на 5-й строчке в Кубке конструкторов. Британская конюшня набрала 280 очков. Львиную долю зачетных пунктов команде принес ветеран Фернандо Алонсо (206). Он также восемь раз взошел на подиум.

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Aston Martin Формула-1
NEWS
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи