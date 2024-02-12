Середняк Формулы-1 протестировал новый болид на трассе: видео

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды .

Британская конюшня продемонстрировала болид AMR24. Канадский пилот Лэнс Стролл сел за руль нового "Астон Мартина" на легендарном автодроме "Сильверстоун".

"Фактически каждая зона болида была доработана и улучшена. Мы отталкивались от своих сильных сторон и учли уроки предыдущей кампании. Сезон-2023 – лучший, и наша цель в этом году – регулярно зарабатывать очки, подиумы и побороться за первую победу в зеленом", – заявил руководитель команды Майк Крак.

Дизайн болидов "Астон Мартина" претерпел минимальные изменения по сравнению с прошлогодним вариантом. Главный цвет – зеленый. Переднее крыло выполнено в черном цвете. Названия спонсоров будут белыми. Контуры машины подчеркивают желтые полосы.

Прошлый сезон "Астон Мартин" завершил на 5-й строчке в Кубке конструкторов. Британская конюшня набрала 280 очков. Львиную долю зачетных пунктов команде принес ветеран Фернандо Алонсо (206). Он также восемь раз взошел на подиум.