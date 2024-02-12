Середняк Формулы-1 протестировал новый болид на трассе: видео
Конюшня Королевских автогонок "Астон Мартин" показала машину на сезон-2024 в боевых условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.
Британская конюшня продемонстрировала болид AMR24. Канадский пилот Лэнс Стролл сел за руль нового "Астон Мартина" на легендарном автодроме "Сильверстоун".
"Фактически каждая зона болида была доработана и улучшена. Мы отталкивались от своих сильных сторон и учли уроки предыдущей кампании. Сезон-2023 – лучший, и наша цель в этом году – регулярно зарабатывать очки, подиумы и побороться за первую победу в зеленом", – заявил руководитель команды Майк Крак.
Дизайн болидов "Астон Мартина" претерпел минимальные изменения по сравнению с прошлогодним вариантом. Главный цвет – зеленый. Переднее крыло выполнено в черном цвете. Названия спонсоров будут белыми. Контуры машины подчеркивают желтые полосы.
Прошлый сезон "Астон Мартин" завершил на 5-й строчке в Кубке конструкторов. Британская конюшня набрала 280 очков. Львиную долю зачетных пунктов команде принес ветеран Фернандо Алонсо (206). Он также восемь раз взошел на подиум.
First laps on track. #AMR24 pic.twitter.com/F8B2b29VSg— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024
К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.
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