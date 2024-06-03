UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Середняк Формули-1 анонсував звільнення пілота команди

Фото: Естебан Окон шукатиме нову домівку в F1 (x.com/alpinef1team)
Автор: Антон Федорців

Британсько-французька стайня Формули-1 "Альпін" вирішила завершити співпрацю з французьким гонщиком Естебаном Оконом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Нинішній сезон буде для 27-річного пілота останнім за кермом "Альпін". Він приєднався до стайні на початку сезону-2020.

Окон і команда досягли взаємної згоди щодо завершення співпраці. Сторони окремо підкреслили, що інцидент із партнером по стайні П'єром Гаслі на Гран-прі Монако на рішення не вплинув. Імовірно, що й інший пілот "Альпін" піде з команди наприкінці року.

У нинішньому сезоні Окон набрав лише 1 очко. Він фінішував десятим на Гран-прі Маямі. Тим часом Гаслі завоював 1 пункт в Монте-Карло.

Хто такий Естебан Окон

Уродженець Еврьо, прийшов у картинг в 10 років. На юнацькому рівні став чемпіоном європейської Формули-3 та GP3 Series.

На рівні Формули-1 був тест-пілотом "Лотуса" та "Рено", а посеред сезону-2016 дебютував у Королеві автоспорту за кермом "Манора" (9 гран-прі). Потім провів два сезони за "Форс Індію", а в 2020-му повернувся в "Рено", що згодом трансформувався в "Альпін".

Сенсаційно виграв Гран-прі Угорщини в 2021 році. Загалом провів 141 гран-прі та тричі зійшов на подіум.

До слова, раніше Леклер тріумфував на Гран-прі Монако вперше в кар'єрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
RenaultФормула-1