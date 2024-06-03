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Середняк Формулы-1 анонсировал увольнение пилота команды

Фото: Эстебан Окон будет искать новый дом в F1 (x.com/alpinef1team)
Автор: Антон Федорцив

Британско-французская конюшня Формулы-1 "Альпин" решила завершить сотрудничество с французским гонщиком Эстебаном Оконом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

Нынешний сезон будет для 27-летнего пилота последним за рулем "Альпин". Он присоединился к конюшне в начале сезона-2020.

Окон и команда достигли взаимного согласия по завершению сотрудничества. Стороны отдельно подчеркнули, что инцидент с партнером по конюшне Пьером Гасли на Гран-при Монако на решение не повлиял. Вероятно, что и второй пилот "Альпин" уйдет из команды в конце года.

В нынешнем сезоне Окон набрал всего 1 очко. Он финишировал десятым на Гран-при Майами. Тем временем Гасли завоевал 1 пункт в Монте-Карло.

Кто такой Эстебан Окон

Уроженец Эвре, пришел в картинг в 10 лет. На юношеском уровне стал чемпионом европейской Формулы-3 и GP3 Series.

На уровне Формулы-1 был тест-пилотом "Лотуса" и "Рено", а посреди сезона-2016 дебютировал в Королеве автоспорта за рулем "Манора" (9 гран-при). Затем провел два сезона за "Форс Индию", а в 2020-м вернулся в "Рено", впоследствии трансформировавшийся в "Альпин".

Сенсационно выиграл Гран-при Венгрии в 2021 году. В общей сложности провел 141 гран-при и трижды взошел на подиум.

К слову, ранее Леклер триумфовал на Гран-при Монако впервые в карьере.

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