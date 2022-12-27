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Середняк баскетбольної Суперліги отримав курйозний штраф: деталі рішення

Фото: "Політехніка-Галичина" зганьбилася неготовністю арени до матчів Суперліги (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України покарала львівську "Політехніку-Галичину" за порушення температурного режиму під час баблу чоловічої Суперліги в місті Лева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Львів'яни наразилися на штраф за порушення правил проведення чемпіонату України. Під час баблу Суперліги 18-20 грудня у Львові температура в одній з роздягалень та ігровому залі спортивної арени була нижчою за мінімум (16 градусів).

"Санкція за подібне порушення передбачає зобов'язання сплатити штраф у розмірі 26 тисяч гривень за кожен матч. Таким чином, БК "Політехніка-Галичина" оштрафований на 39 тисяч гривень за порушення під час баблу, який пройшов у Львові", – йдеться в рішенні ФБУ.

Іноді температура повітря на домашній арені галичан складала лише 12 градусів. Тепер функціонери додатково розглянуть доцільність проведення нових баблів у Львові впродовж сезону 2022/23.

"Політехніка-Галичина" повернулася до Суперліги вже після старту змагань. Наразі львів'яни зіграли 10 матчів чемпіонату України (4 перемоги, 6 поразок) і перебувають на 6-й сходинці в турнірній таблиці. "Говерла", що йде п'ятою (% перемог – 0.417), зіграла на два поєдинки більше.

До слова, раніше "Запоріжжя" змінило керманича команди колишнім головним тренером.

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