"Евертон" із Миколенком у старті розгромив "Крістал Пелас" в АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Евертон" – "Крістал Пелас" – 3:0

Голи: Калвер-Льюїн, 11, Гордон, 63, Макніл, 84

Мерсисайдці оформили хрестоматійну перемогу, забивши по м'ячу в дебюті, середині та кінцівці матчу. На 11-й хвилині Калвер-Льюїн отримав передачу від Івобі в центрі штрафного майданчика та правою відправив м'яч у лівий нижній кут.

Закріпили власну перевагу "іриски" в другому таймі. На 64-й хвилині Гордон проштовхнув м'яч у сітку з близької відстані. Щоправда, гол зарахували не відразу – допоміг VAR. А під завісу двобою знову роль асистента опанував Івобі, віддавши до карної зони на Макніла, а той лівою точно пробив по центру воріт!

Українець Віталій Миколенко вийшов на поле зі стартових хвилин. Він провів усі 90 хвилин за "Евертон". У нинішньому сезоні український оборонець узяв участь у всіх 12-ти поєдинках "ірисок" у чемпіонаті Англії.

Завдяки цій перемозі "Евертон" піднявся на 11-те місце в АПЛ. В активі команди Френка Лемпарда 13 очок. У наступному турі мерсисайдці поїдуть у Лондон в гості до "Фулхема".