Ліга перевірила документи щодо продажу команди та дозволила перехід права власності до американського консорціуму. Угода на понад 100 млн фунтів була погоджена ще восени.

Американець Фоулі з партнерами поповнив колекцію спортивних клубів. Консорціумом також контролюються команди провідних заокеанських ліг – "Джексонвілл Джагуарс" (НФЛ) і "Вегас Голден Найтс" (НХЛ). Низка команд у чемпіонатах розвитку теж фінансуються Cannae Holdings Inc. і пов'язаними з нею компаній.

Донедавна "Борнмут" належав російському бізнесмену Дьоміну. Біля керма "вишень" він опинився у 2011 році разом із Едді Мітчеллом. Після повномасштабного вторгення РФ до України росіянин зумів уникнути британських санкцій, оскільки встиг отримати громадянство Сполученого Королівства.

"Борнмут" наразі йде на 14-й сходинці в Прем'єр-лізі. "Вишні" набрали 16 очок після 15-ти турів, здобувши чотири перемоги в сезоні. На старті кампанії боси "Борнмута" звільнили Скотта Паркера з посади керманича команди. Нині дорсетширців тренує Гарі О'Ніл.