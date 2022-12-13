UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Середняк АПЛ перейшов від росіянина до консорціуму зі США

Фото: "Вишні" позбулися російського власника клубу (facebook.com/afcbournemouth)
Автор: Антон Федорців

Англійська Прем'єр-ліга затвердила зміну власника "Борнмута". Замість Максіма Дьоміна справами "вишень" заправлятиме Білл Фоулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ліга перевірила документи щодо продажу команди та дозволила перехід права власності до американського консорціуму. Угода на понад 100 млн фунтів була погоджена ще восени.

Американець Фоулі з партнерами поповнив колекцію спортивних клубів. Консорціумом також контролюються команди провідних заокеанських ліг – "Джексонвілл Джагуарс" (НФЛ) і "Вегас Голден Найтс" (НХЛ). Низка команд у чемпіонатах розвитку теж фінансуються Cannae Holdings Inc. і пов'язаними з нею компаній.

Донедавна "Борнмут" належав російському бізнесмену Дьоміну. Біля керма "вишень" він опинився у 2011 році разом із Едді Мітчеллом. Після повномасштабного вторгення РФ до України росіянин зумів уникнути британських санкцій, оскільки встиг отримати громадянство Сполученого Королівства.

"Борнмут" наразі йде на 14-й сходинці в Прем'єр-лізі. "Вишні" набрали 16 очок після 15-ти турів, здобувши чотири перемоги в сезоні. На старті кампанії боси "Борнмута" звільнили Скотта Паркера з посади керманича команди. Нині дорсетширців тренує Гарі О'Ніл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії