Середняк АПЛ перешел от россиянина к консорциуму из США

Лига проверила документы по продаже команды и разрешила переход права собственности в американский консорциум. Соглашение более чем на 100 млн фунтов было согласовано еще осенью.

Американец Фоули с партнёрами пополнил коллекцию спортивных клубов. Консорциум также контролирует команды ведущих заокеанских лиг - "Джексонвилл Джагуарс" (НФЛ) и "Вегас Голден Найтс" (НХЛ). Ряд команд в чемпионатах развития тоже финансируются Cannae Holdings Inc. и связанными с ним компаний.

До недавнего времени "Борнмут" принадлежал российскому бизнесмену Демину. У руля "вишен" он оказался в 2011 году вместе с Эдди Митчеллом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину россиянин сумел избежать британских санкций, поскольку успел получить гражданство Соединенного Королевства.

"Борнмут" идет на 14-й строчке в Премьер-лиге. "Вишни" набрали 16 очков после 15-ти туров, одержав четыре победы в сезоне. На старте кампании боссы "Борнмута" уволили Скотта Паркера с должности наставника команды. Сейчас дорсетширцев тренирует Гари О'Нил.