У середньому в країнах у школярів низькі бали з фінансової грамотності: дані дослідження

За результатами дослідження, 18% підлітків не досягли мінімуму для фінансової грамотності, що відповідає 2 рівню за міжнародними стандартами PISA (Programme for International Student Assessment), який оцінює здатність застосовувати фінансові знання у реальних життєвих ситуаціях.

Звіт підкреслює, що зростаючі економічні виклики створюють потребу у розвитку таких навичок, як управління бюджетом, аналіз кредитних ставок, порівняння фінансових продуктів та використання цифрових фінансових інструментів.

Згідно з дослідженням PISA, 12% різниці у рівні фінансової грамотності серед 15-річних підлітків у країнах ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) можна пояснити їхнім соціально-економічним статусом.

У деяких країнах, таких як Бельгія, Болгарія, Угорщина та Перу, цей розрив складає від 17% до 19%, в той час як у Норвегії, ОАЕ, канадських провінціях та Саудівській Аравії він набагато менший - 7-8%.

Звіт також акцентує увагу на ролі батьків у розвитку фінансової грамотності підлітків. 83% школярів в ОЕСР регулярно обговорюють витрати з батьками, а 76% самостійно приймають фінансові рішення.

Ті підлітки, які обговорюють гроші з батьками хоча б раз на місяць, мають вищі результати у тестах з фінансової грамотності, набираючи на 12 балів більше, ніж їхні однолітки, що не ініціюють таких розмов.

Фото: скрін з дослідження PISA

Згідно з даними звіту, підлітки з високим соціально-економічним статусом в середньому набирають на 87 балів більше, ніж їхні ровесники з менш забезпечених сімей.

Однак також зазначено, що обговорення економічних новин та сімейного бюджету залишаються менш популярними темами серед молоді, що вказує на необхідність більш активної участі батьків у вихованні фінансової грамотності.