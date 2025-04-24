"Середній палець мирним зусиллям". Володимир Кличко відреагував на ракетні удари по українських містах
Колишній чемпіон світу з боксу та активний громадський діяч Володимир Кличко різко відреагував на чергові ракетні удари Росії по українських містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.
На своїх сторінках у соцмережах він прокоментував нічні атаки на Київ та Харків, підкресливши, що дії Кремля суперечать будь-яким мирним ініціативам.
"Чим більше президент Трамп говорить про мир, тим більше путінська Росія бомбить Україну. Криваві атаки на Київ і Харків минулої ночі – це середній палець мирним зусиллям. Путін руйнує стіл переговорів", – написав Володимир Кличко.
Також він закликав міжнародну спільноту рішуче реагувати на терористичні атаки країни-агресора:
"Міжнародна спільнота повинна значно посилити тиск".
У ніч на 24 квітня Повітряні сили ЗСУ зафіксували масовану повітряну атаку з боку Росії. Окупанти випустили по Україні 215 засобів ураження: ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, балістичні ракети, крилаті ракети з літаків Ту-95МС і Ту-160, а також дрони-камікадзе типу "шахед".
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 48 із 70 ракет і 64 із 145 дронів. Основний удар припав на Київ.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще щонайменше 90 отримали поранення. 25 квітня у столиці України оголосили День жалоби.
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