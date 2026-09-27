Середні держави формують альянси в обхід США, - Politico

Зустріч світових лідерів стала своєрідною перевіркою для так званих "середніх держав", які прагнуть активніше координувати політику між собою. Зокрема, прем'єр-міністри Канади та Іспанії Марк Карні й Педро Санчес, які критикували президента США Дональда Трампа, дали зрозуміти, що не планують зустрічатися з американським лідером.

Водночас європейські країни посилюють власну взаємодію щодо України. Фінляндія підписала з Києвом угоду про співпрацю у сфері безпілотників, Франція оголосила про контракт на постачання радарів і перехоплювачів, а Канада поглибила співпрацю з європейськими державами, зокрема у питанні підтримки України.

Без США поки важко

Однак дипломатичні кроки Вашингтона показали, наскільки складно партнерам повністю діяти без США.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з Трампом, під час якої український лідер заявив про отримання остаточного схвалення для ліцензування виробництва систем Patriot, держсекретар США Марко Рубіо повідомив про запрошення російського диктатора Володимира Путіна на майбутню зустріч G20 у Маямі. У Європі ця новина викликала неоднозначну реакцію.

"Спроба створити світ, не організований навколо США, все ще є роботою в процесі. Реальність полягає в тому, що США все ще є центральним гравцем", – заявила Еллісон Майнор, яка раніше обіймала високі посади, пов'язані з політикою США щодо країн Перської затоки.

Війна в Україні

Окреме місце під час Генасамблеї ООН посіла війна Росії проти України. Події навколо Києва продемонстрували, що європейські країни та інші партнери США намагаються посилювати власну взаємодію, однак американська роль залишається значною.

Раніше The Wall Street Journal розкритикувала рішення Трампа запросити Путіна на саміт G20 у Флориді. Редакція видання назвала це сигналом, який, на її думку, може свідчити про відсутність покарання для російського диктатора за агресію в Європі.

Видання пише - цьогорічна Генасамблея ООН показала одночасно дві тенденції: прагнення частини держав посилити координацію та створити міжнародні зв'язки, які не залежать виключно від Вашингтона, і збереження значної ролі США у питаннях глобальної безпеки, війни в Україні та інших міжнародних криз.