Средние государства формируют альянсы в обход США, - Politico

Встреча мировых лидеров стала своеобразной проверкой для так называемых "средних государств", стремящихся активнее координировать политику между собой. В частности, премьер-министры Канады и Испании Марк Карни и Педро Санчес, критиковавшие президента США Дональда Трампа, дали понять, что не намерены встречаться с американским лидером.

В то же время европейские страны усиливают собственное взаимодействие в отношении Украины. Финляндия подписала с Киевом соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников, Франция объявила о контракте на поставку радаров и перехватчиков, а Канада углубила сотрудничество с европейскими государствами, в частности, в вопросе поддержки Украины.

Без США пока тяжело

Однако дипломатические шаги Вашингтона показали, как сложно партнерам полностью действовать без США.

После встречи президента Владимира Зеленского с Трампом, в ходе которой украинский лидер заявил о получении окончательного одобрения для лицензирования производства систем Patriot, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о приглашении российского диктатора Владимира Путина на предстоящую встречу G20 в Майами. В Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию.

"Попытка создать мир, не организованный вокруг США, все еще является работой в процессе. Реальность состоит в том, что США все еще является центральным игроком", - заявила Эллисон Майнор, ранее занимавшая высокие должности, связанные с политикой США в отношении стран Персидского залива.

Война в Украине

Отдельное место в ходе Генассамблеи ООН заняла война России против Украины. События вокруг Киева продемонстрировали, что европейские страны и другие партнеры США пытаются усиливать собственное взаимодействие, однако, американская роль остается значительной.

Ранее The Wall Street Journal раскритиковала решение Трампа пригласить Путина на саммит G20 во Флориде. Редакция газеты назвала это сигналом, который, по ее мнению, может свидетельствовать об отсутствии наказания для российского диктатора за агрессию в Европе.

Издание пишет - Генассамблея ООН показала одновременно две тенденции: стремление части государств усилить координацию и создать международные связи, не зависящие исключительно от Вашингтона, и сохранение значительной роли США в вопросах глобальной безопасности, войны в Украине и других международных кризисов.