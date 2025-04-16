В середмісті Києва виявили великий арсенал зброї: що приховав в гаражі правоохоронець

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що робити громадянам у разі виявлення вогнепальної зброї або боєприпасів.

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