В центре Киева обнаружили большой арсенал оружия: что скрыл в гараже правоохранитель

Правоохранители обнаружили большой арсенал оружия в центре Киева. Его обустроил правоохранитель в гараже в Деснянском районе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - говорится в сообщении.
В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось:
Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец.
"Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения", - добавили в ГБР.
"Владельцы" арсенала задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что делать гражданам в случае обнаружения огнестрельного оружия или боеприпасов.
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