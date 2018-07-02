До середины июля 161 медучреждение получит финансирование от Нацслужбы здоровья

Все услуги, которые будут предоставляться пациентам, подписавшим договор с врачом, будут бесплатными

В Украине до середины июля 2018 года 161 заведение первичной медицинской помощи получит первые оплаты от Национальной службы здоровья (НСЗУ) по единому тарифу за предоставление определенного пакета услуг пациентам. Об этом сегодня на брифинге сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

"До середины июля 161 медицинское учреждение получит средства от НСЗУ", - сказала она.

Супрун подчеркнула, что таким образом все услуги, которые будут предоставляться пациентам, которые подписали договор с врачом, будут бесплатными.

"Эти услуги оплачены, вы не должны платить за них, они заложены в финансировании... Если врач будет требовать с вас деньги, вы можете пожаловаться на сайте министерства", - сказала министр, добавив, что в таких случаях учреждения будут отвечать за свои действия перед НСЗУ.

В свою очередь замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что с 2019 года параллельного финансирования (субвенции и финансирования со стороны НСЗУ, - ред.) медицинских учреждений не будет, а останется финансирование лишь тех медицинских учреждений, которые подписали договор с НСЗУ.

Вместе с тем, по словам председателя НСЗУ Олега Петренко, вторая волна подписания медучреждений договоров с Нацслужбой будет объявлена ориентировочно с 25 июля.

"С 25 июля объявим вторую волну и до 15 августа те заведения, которые заключат в этот период договоры с Национальной службой здоровья, начнут получать средства с октября 2018 года", - сказал Петренко.

Напомним, ранее Ульяна Супрун сообщила, что каждый четвертый украинец уже подписал декларацию с врачами.