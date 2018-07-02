До середини липня 161 медзаклад отримає фінансування від Нацслужби здоров’я

Усі послуги, що надаватимуться пацієнтам, які підписали договір із лікарем, будуть безкоштовними

В Україні до середини липня 2018 року 161 заклад первинної медичної допомоги отримає перші оплати від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за єдиним тарифом за надання визначеного пакету послуг пацієнтам. Про це сьогодні на брифінгу повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

"До середини липня 161 медичний заклад отримає кошти від НСЗУ", - сказала вона.

Супрун наголосила, що таким чином усі послуги, що надаватимуться пацієнтам, які підписали договір із лікарем, надаватимуться безплатно.

"Ці послуги є оплачені, ви не маєте платити за ці послуги, вони є закладені у фінансуванні... Якщо лікар вимагатиме з вас гроші, ви можете пожалітися на сайті міністерства", - сказала міністр, додавши, що в таких випадках заклади будуть відповідати за свої дії перед НСЗУ.

У свою чергу замміністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначив, що з 2019 року паралельного фінансування (субвенції та фінансування зі сторони НСЗУ, - ред.) медичних закладів не буде, а залишиться фінансування лише тих медичних закладів, які підписали договір з НСЗУ.

Разом з тим, за словами голови НСЗУ Олега Петренка, друга хвиля підписання медзакладів договорів із Нацслужбою буде оголошена орієнтовно з 25 липня.

"З 25 липня оголосимо другу хвилю і до 15 серпня ті заклади, які укладуть в цей період договори із Національною службою здоров’я, почнуть отримувати кошти з жовтня 2018 року", - сказав Петренко.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун повідомила, що кожен четвертий українець вже підписав декларацію з лікарями.