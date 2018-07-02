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Кожний четвертий українець вже підписав договір із лікарем, - Супрун

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 11:31
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Серед областей, які лідирують по підписанню декларацій - Вінницька, Полтавська та Харківська

Більше 10 мільйонів українців вже уклали договори із лікарями. Про це сьогодні на брифінгу повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

"Кожний четвертий українець, тобто, більше 10 млн українців уже підписали декларації зі своїми сімейними лікарями", - сказала вона.

За словами Супрун, серед областей, які лідирують по підписанню декларацій, зокрема, Вінницька, Полтавська та Харківська. При цьому найменший відсоток декларацій підписали в Одеській, Запорізькій, Закарпатській, Сумській та Черкаській областях.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун повідомляла, що декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців.

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, декларация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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