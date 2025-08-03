Середа здобув для України єдину медаль на ЧС з водних видів спорту

Як пройшли змагання

У фіналі Середа набрав 515,20 бала, що дозволило йому посісти друге місце. Перемогу здобув австралієць Кассель Руссо (534,80), а третім став Рандал Вальдес з Мексики (511,95).

Українець потужно провів фінал: після невпевненого старту (9-й результат у першій спробі) він поступово підіймався вгору, а вирішальний стрибок приніс йому 91,80 бала і закріпив "срібну" позицію.

Особистий рекорд Середи

19-річний спортсмен з Миколаєва встановив новий персональний рекорд на ЧС – виграв дебютне особисте "срібло". Досі друге місце він посідав лише у синхронних дисциплінах (на ЧС-2022 і 2023).

Загалом це п'ята медаль Олексія на рівні чемпіонатів світу: в доробку лідера збірної України вже три "срібла" та дві "бронзи".

Зазначимо, що медаль Середи стала єдиною для збірної України на цьогорічному чемпіонаті світу з водних видів спорту. Його виступ став заключним для "синьо-жовтих" у Сінгапурі.