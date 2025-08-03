Середа добыл для Украины единственную медаль на ЧМ по водным видам спорта

Как прошли соревнования

В финале Середа набрал 515,20 балла, что позволило ему занять второе место. Победу одержал австралиец Кассель Руссо (534,80), а третьим стал Рандал Вальдес из Мексики (511,95).

Украинец мощно провел финал: после неуверенного старта (9-й результат в первой попытке) он постепенно поднимался вверх, а решающий прыжок принес ему 91,80 балла и закрепил "серебряную" позицию.

Личный рекорд Середы

19-летний спортсмен из Николаева установил новый персональный рекорд на ЧМ - выиграл дебютное личное "серебро". До сих пор второе место он занимал только в синхронных дисциплинах (на ЧМ-2022 и 2023).

В целом это пятая медаль Алексея на уровне чемпионатов мира: в активе лидера сборной Украины уже три "серебра" и две "бронзы".

Отметим, что медаль Середы стала единственной для сборной Украины на нынешнем чемпионате мира по водным видам спорта. Его выступление стало заключительным для "сине-желтых" в Сингапуре.