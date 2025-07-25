Серед затриманих – лікарі та водії "хлібовозок": СБУ викрила організаторів "ухилянтських схем"

СБУ та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали їх організаторів у різних регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
Зазначається, що серед фігурантів схем – адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов.
Так, у Києві викрито чиновницю з "Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф" Міністерства охорони здоров’я, яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності.
До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували фейкове стаціонарне "лікування" для оформлення історії хвороби.
Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ "на гарячому", коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи.
На Київщині викрито п’ятьох адміністраторів Телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.
Також затримано водія таксі, який у соцмережах закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у інтернет.
На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім "пасажири" намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса.
Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково "заробляла" на тому, що підказувала військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску.
У Полтавській області викрито двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.
На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора Телеграм-каналу, який "зашифрованими" термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила чергову масштабну схему ухилення від мобілізації. Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю. Схема діяла у більшості регіонів України, правоохоронні органи провели десятки обшуків у причетних.
Також Служба безпеки України за участі Національної поліції затримала ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".
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