Серед затриманих – лікарі та водії "хлібовозок": СБУ викрила організаторів "ухилянтських схем"

Зазначається, що серед фігурантів схем – адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов.

Київ

Так, у Києві викрито чиновницю з "Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф" Міністерства охорони здоров’я, яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності.

До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували фейкове стаціонарне "лікування" для оформлення історії хвороби.

Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ "на гарячому", коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи.

Київщина

На Київщині викрито п’ятьох адміністраторів Телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

Також затримано водія таксі, який у соцмережах закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у інтернет.

Закарпаття

На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім "пасажири" намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса.

Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково "заробляла" на тому, що підказувала військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Полтавська область

У Полтавській області викрито двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

Черкащина

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора Телеграм-каналу, який "зашифрованими" термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.