Среди задержанных - врачи и водители "хлебовозок": СБУ разоблачила организаторов схем уклонистов

Отмечается, что среди фигурантов схем - администраторы Телеграмм-каналов и должностные лица госучреждений.

Киев

Так, в Киеве разоблачили чиновницу из "Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф" Министерства здравоохранения, которая торговала фиктивными справками для оформления инвалидности.

К незаконной деятельности она привлекла шестерых врачей, которые организовывали фейковое стационарное "лечение" для оформления истории болезни.

Правоохранители задержали чиновницу Минздрава "на горячем", когда она получала новый транш взятки за поддельные документы.

Киевская область

На Киевщине разоблачены пять администраторов Телеграмм-каналов, которые "подсвечивали" локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Также задержан водитель такси, который в соцсетях призвал обходить маршруты движения представителей военкоматов, координаты которых "сливал" в интернет.

Закарпатье

На Закарпатье задержаны трое местных жителей - водитель местной пекарни, его сожительница и напарник, которые брали уклонистов в хлебовозки под видом экспедиторов и перевозили к западной границе. Затем "пассажиры" пытались пересечь админграницу вплавь через реку Тиса.

Также в Берегово разоблачили работницу местной АЗС, которая во время рабочей смены дополнительно "зарабатывала" на том, что подсказывала военнообязанным как сбежать за границу вне пунктов пропуска.

Полтавская область

В Полтавской области разоблачили двух работников военкомата, которые зарабатывали на уклонистах. За деньги они обещали работникам местной агрофирмы вычеркивать их из списков, чтобы те не попали под мобилизацию.

Черкасская область

В Черкасской области киберспециалисты СБУ разоблачили 30-летнего администратора Телеграмм-канала, который "зашифрованными" терминами призывал военнообязанных обходить патрули правоохранителей и ТЦК. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.