Серед загиблих бійці ФСБ та "Ахмату". У РФ розповіли про втрати на кордоні з Україною
Російська Федерація втратила на кордоні з Україною прикордонників ФСБ та бійця спецпідрозділу Росгвардії "Ахмат". Також відомо про десятки поранених росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
"Троє військових загинули, ще 27 були поранені за останні 5 днів унаслідок обстрілів прикордоння. Серед постраждалих - два строковики, прикордонники ФСБ і боєць "Ахмата", - пише ASTRA.
За попередніми даними, усі троє загинули під час обстрілу Бєлгородської області 10 і 11 травня, в районі сіл Білянка, Журавлівка і селища Горьковський.
Також відомо, що з 9 по 12 травня під час атак постраждали 27 військовослужбовців:
- дев'ять співробітників прикордонного управління ФСБ (поблизу села Часовня Брянської області, Гордіївка Курської області, Щетинівка Бєлгородської області);
- вісім військових МО РФ у Бєлгородській області (у районі сіл Богун-Городок, Лозова Рудка, Білянка, Журавлівка, Горьковський, Малинівка, хутір Балки);
- шестеро військових МО РФ у Курській області (у районі села Амонь, селища Теткіно);
- один військовий МО РФ у Брянській області (селище Бровничі);
- боєць чеченського "Ахмата" (у районі КПП Суджа в Курській області), він дістав контузію.
Окрім цього під час обстрілу було поранено двох 20-річних строковиків. Вони несли службу в Курській області, за два кілометри від кордону з Україною.
Обстріли Бєлгорода та області
Днями росіяни скаржились на вибухи у Бєлгороді та області. Там нібито працювала російська ППО, однак зафіксовано руйнування інфраструктури.
Пізніше повідомлялось про вибух у місті під час якого рухнув під'їзд одного з житлових багатоповерхових будинків.
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