Среди погибших бойцы ФСБ и "Ахмата". В РФ рассказали о потерях на границе с Украиной

Российская Федерация потеряла на границе с Украиной пограничников ФСБ и бойца спецподразделения Росгвардии "Ахмат". Также известно о десятках раненых россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

"Три военных погибли, еще 27 были ранены за последние 5 дней в результате обстрелов пограничья. Среди пострадавших - два срочника, пограничники ФСБ и боец "Ахмата", - пишет ASTRA.

По предварительным данным, все трое погибли при обстреле Белгородской области 10 и 11 мая, в районе сел Белянка, Журавловка и поселка Горьковский.

Также известно, что с 9 по 12 мая во время атак пострадали 27 военнослужащих.

девять сотрудников пограничного управления ФСБ (близ села Часовня Брянской области, Гордеевка Курской области, Щетиновка Белгородской области);

восемь военных МО РФ в Белгородской области (в районе сел Богун-Городок, Лозовая Рудка, Белянка, Журавлевка, Горьковский, Малиновка, хутор Балки);

шесть военных МО РФ в Курской области (в районе села Амонь, поселки Теткино);

один военный МО РФ в Брянской области (поселок Бровничи);

боец чеченского "Ахмата" (в районе КПП Суджа в Курской области), он получил контузию.

Кроме этого во время обстрела были ранены два 20-летних срочника. Они несли службу в Курской области, в двух километрах от границы с Украиной.

Обстрелы Белгорода и области

На днях россияне жаловались на взрывы в Белгороде и области. Там якобы работало российское ПВО, однако зафиксировано разрушение инфраструктуры.

Позже сообщалось о взрыве в городе, во время которого рухнул подъезд одного из жилых многоэтажных домов.

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