Серед володарів "золотих" британських віз виявилися підсанкційні російські олігархи

Минулого року уряд скасував візи, які пропонували можливість отримання посвідки на проживання тим, хто інвестував не менше 2 млн фунтів стерлінгів, за кілька днів до вторгнення РФ в Україну на тлі побоювань щодо притоку незаконних російських грошей.

Перевірку було вперше замовлено урядом у 2018 році після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії, і подробиці цього розслідування були оприлюднені в парламенті лише 12 січня.

"Огляд справ виявив незначну кількість осіб, пов'язаних з маршрутом візи рівня 1 (інвестор), які потенційно зазнавали високого ризику отримання багатства за допомогою корупції або іншої незаконної фінансової діяльності та/або були залучені до серйозної та організованої злочинності", - заявила міністр внутрішніх справ Суелла Браверман.

Від російських олігархів і близькосхідних нафтових магнатів до новоспечених китайських підприємців багаті стікалися до Лондона за останні два десятиліття, скуповуючи все, від розкішних будинків до футбольних клубів та комерційної нерухомості.

Притока надбагатих людей принесла інвестиції в десятки мільярдів фунтів стерлінгів і допомогла Лондону зберегти своє становище однією з найбільших фінансових столиць світу, але уряд стурбований джерелами частини багатства, особливо після вторгнення Росії в Україну.

Браверман сказала, що перевірка показала, що претенденти на візи "залучили непропорційно велику кількість претендентів з країн, зазначених у Національній оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму Великобританії".

За її словами, перевірка також виявила "докази того, що заявники з високим рівнем ризику шукають та використовують фінансові установи, які мають найслабший контроль за належною обачністю клієнтів".

Уряд відмовився дати оцінку кількості віз, виданих неналежним чином особам з потенційно кримінальним минулим, але Браверман сказала, що серед тих, хто скористався цією системою, були десять неназваних олігархів, які зазнали санкцій за їх зв'язки з російським вторгненням в Україну.