Среди обладателей "золотых" британских виз оказались подсанкционные российские олигархи

В прошлом году правительство отменило визы, которые предлагали возможность получения вида на жительство тем, кто инвестировал не менее 2 млн фунтов стерлингов, за несколько дней до вторжения РФ в Украину на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег.

Проверка была впервые заказана правительством в 2018 году после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, и подробности этого расследования были обнародованы в парламенте только 12 января.

"Обзор дел выявил незначительное количество лиц, связанных с маршрутом визы уровня 1 (инвестор), которые потенциально подвергались высокому риску получения богатства посредством коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или были вовлечены в серьезную и организованную преступность", - заявила министр внутренних дел Суэлла Браверман.

От российских олигархов и ближневосточных нефтяных магнатов до новоиспеченных китайских предпринимателей, богатые стекались в Лондон за последние два десятилетия, скупая все, от роскошных домов до футбольных клубов и коммерческой недвижимости.

Приток сверхбогатых людей принес инвестиции в десятки миллиардов фунтов стерлингов и помог Лондону сохранить свое положение одной из крупнейших финансовых столиц мира, но правительство обеспокоено источниками части богатства, особенно после вторжения России в Украину.

Браверман сказала, что проверка показала, что соискатели виз "привлекли непропорционально большое количество соискателей из стран, указанных в Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Великобритании".

По ее словам, проверка также обнаружила "доказательства того, что заявители с высоким уровнем риска ищут и используют финансовые учреждения, которые имеют самый слабый контроль за должной осмотрительностью клиентов".

Правительство отказалось дать оценку количества виз, выданных ненадлежащим образом лицам с потенциально криминальным прошлым, но Бравермана сказала, что среди тех, кто воспользовался этой системой, были десять неназванных олигархов, подвергшихся санкциям за их связи с российским вторжением в Украину.