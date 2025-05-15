Серед учасників - молодь і ВПО: як впроваджують закон про участь громадян в ухваленні рішень

За її словами, залучення внутрішньо переміщених осіб до процесів ухвалення рішень, які стосуються життєдіяльності громади, матиме надзвичайно позитивний вплив не лише на їхню інтеграцію у приймаючі громади, а й на розвиток останніх, однак це розуміють ще далеко не всі представники місцевої влади.

Водночас імплементація закону №3703-IX, що запроваджує для жителів громад кілька ефективних інструментів місцевої демократії, цьому лише сприятиме.

"Ухвалення законопроєкту, який передбачає обовʼязковість залучення всіх мешканців до обговорень щодо ухвалення тих чи інших рішень у своїх громадах, рухалось у парламенті дуже важко, але нам це вдалося, тож наразі місцева влада має його імплементувати. Після цього одразу кілька надважливих категорій громадян матимуть реальні механізми впливу на процеси ухвалення рішень на місцевому рівні", - пояснила Шуляк.

Йдеться, за її словами, зокрема, про молодь віком від 14 років, яка вже може виступати як представники дорадчих органів, брати участь у публічних консультаціях і офіційних обговореннях. І у такий спосіб, наприклад, впливати навіть на розподіл місцевих бюджетів. Саме тому, переконана Шуляк, дуже важливо, щоб ця категорія громадян привносила свій погляд у відновлення.

Водночас парламентарка наголосила, що через війну за рахунок внутрішньо переміщених осіб кількість населення у деяких громадах збільшилась ледь не на третину. Але далеко не скрізь до ВПО ставляться як до громадян, чия думка важлива у процесі ухвалення рішень щодо життєдіяльності громади.

"Вони начебто живуть в громаді, а до ухвалення рішень, до впливу на процеси не мають жодного стосунку. Але тепер у нас є закон, який змінить правила гри. Зараз громади повинні імплементувати його і залучати ВПО. А це важливо не лише задля розвитку громади, але і для інтеграції ВПО у приймаючі громади", - зауважила Олена Шуляк.

Вона зазначила, що ще на початку повномасштабного вторгнення досить багато представників місцевої влади сприймали ВПО як тимчасове явище, тому і увага до їхнього бачення щодо розвитку громади була відповідною. Водночас вже зараз, зазначила Шуляк, є голови громад, які розуміють важливість людського капіталу, тому для них нові люди – можливість розвитку.

"Саме ці голови громад сьогодні в надзвичайному плюсі, тому що це і робочі місця, і економіка, це і розвиток громади взагалі по різних напрямках. Тому дуже важливо, щоб який би стратегічний документ на рівні громади не розроблявся, до думки і ВПО, і всіх громадян громади дослухалися. У нас є "Дія", є анкетування, є фокус-групи, в нас є будь-які засоби, які ти можеш використовувати для того, щоб громадян долучити. І чим більше будемо залучати, тим більше буде вигравати потім громада", - резюмувала Олена Шуляк.