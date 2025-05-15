Среди участников - молодежь и ВПЛ: как внедряют закон об участии граждан в принятии решений

По ее словам, привлечение внутренне перемещенных лиц к процессам принятия решений, касающихся жизнедеятельности громады, будет иметь чрезвычайно положительное влияние не только на их интеграцию в принимающие громады, но и на развитие последних, однако это понимают еще далеко не все представители местной власти.

В то же время имплементация закона №3703-IX, вводящего для жителей общин несколько эффективных инструментов местной демократии, этому будет только способствовать.

"Принятие законопроекта, который предусматривает обязательность привлечения всех жителей к обсуждениям по принятию тех или иных решений в своих общинах, двигалось в парламенте очень трудно, но нам это удалось, поэтому сейчас местные власти должны его имплементировать. После этого сразу несколько важнейших категорий граждан будут иметь реальные механизмы влияния на процессы принятия решений на местном уровне", - пояснила Шуляк.

Речь идет, по ее словам, в частности, о молодежи в возрасте от 14 лет, которая уже может выступать как представители совещательных органов, участвовать в публичных консультациях и официальных обсуждениях. И таким образом, например, влиять даже на распределение местных бюджетов. Именно поэтому, убеждена Шуляк, очень важно, чтобы эта категория граждан привносила свой взгляд в восстановление.

Вместе с тем парламентарий подчеркнула, что из-за войны за счет внутренне перемещенных лиц количество населения в некоторых громадах увеличилось чуть ли не на треть. Но далеко не везде к ВПЛ относятся как к гражданам, чье мнение важно в процессе принятия решений о жизнедеятельности громады.

"Они вроде бы живут в громаде, а к принятию решений, к влиянию на процессы не имеют никакого отношения. Но теперь у нас есть закон, который изменит правила игры. Сейчас общины должны имплементировать его и привлекать ВПЛ. А это важно не только для развития общины, но и для интеграции ВПЛ в принимающие общины", - отметила Елена Шуляк.

Она отметила, что еще в начале полномасштабного вторжения достаточно много представителей местной власти воспринимали ВПЛ как временное явление, поэтому и внимание к их видению развития громады было соответствующим. В то же время уже сейчас, отметила Шуляк, есть главы громад, которые понимают важность человеческого капитала, поэтому для них новые люди - возможность развития.

"Именно эти главы общин сегодня в чрезвычайном плюсе, потому что это и рабочие места, и экономика, это и развитие общины вообще по разным направлениям. Поэтому очень важно, чтобы какой бы стратегический документ на уровне громады не разрабатывался, к мнению и ВПЛ, и всех граждан громады прислушивались. У нас есть "Дія", есть анкетирование, есть фокус-группы, у нас есть любые средства, которые ты можешь использовать для того, чтобы граждан привлечь. И чем больше будем привлекать, тем больше будет выигрывать потом громада", - резюмировала Елена Шуляк.