Серед повернених полонених, не було тих, чий обмін зірвався через Іл-76, - ГУР

Росіяни стверджують, що 24 січня на збитому літаку Іл-76 перебували 65 українських полонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи. Російські пропагандисти опублікували список цих людей.

А Координаційний штаб з питань поводження з полоненими своєю чергою підтвердив, що людей із цього списку дійсно планували обміняти 24 січня.

Проте, за словами представника ГУР, під час сьогоднішнього обміну, українців, які зазначались, як ті, що перебували на борту літака, не було.

Обмін полонених

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулись 207 українців.

Про всі деталі нового обміну полоненими між Україною та Росією можна дізнатись - в матеріалі РБК-Україна.

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