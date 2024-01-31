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Серед повернених полонених, не було тих, чий обмін зірвався через Іл-76, - ГУР

Фото: обімін полонених (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Серед полонених, яких сьогодні обміняли, не було людей, які нібито перебували на літаку Іл-76.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Росіяни стверджують, що 24 січня на збитому літаку Іл-76 перебували 65 українських полонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи. Російські пропагандисти опублікували список цих людей.

А Координаційний штаб з питань поводження з полоненими своєю чергою підтвердив, що людей із цього списку дійсно планували обміняти 24 січня.

Проте, за словами представника ГУР, під час сьогоднішнього обміну, українців, які зазначались, як ті, що перебували на борту літака, не було.

Обмін полонених

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулись 207 українців.

Про всі деталі нового обміну полоненими між Україною та Росією можна дізнатись - в матеріалі РБК-Україна.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України