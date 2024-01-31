RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Среди возвращенных пленных не было тех, чей обмен сорвался из-за Ил-76, - ГУР

Фото: обмен пленников (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Среди пленных, которых сегодня обменяли, не было людей, которые якобы находились на самолете Ил-76.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Россияне утверждают, что 24 января на сбитом самолете Ил-76 находились 65 украинских пленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы. Российские пропагандисты опубликовали список этих людей.

А Координационный штаб по вопросам обращения с пленными в свою очередь подтвердил, что людей из этого списка действительно планировали обменять 24 января.

Однако, по словам представителя ГУР, во время сегодняшнего обмена, украинцев, которые отмечались, как находившиеся на борту самолета, не было.

Обмен пленных

Напомним, сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Все детали нового обмена пленными между Украиной и Россией можно узнать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленнымиВойна России против Украины