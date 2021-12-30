От сердечек до конфетти: в Telegram добавили функцию реагирования на публикации

В Telegram появилась функция реагирования на публикации с помощью эмодзи. Однако, сначала необходимо обновить приложение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.
В Telegram обьяснили, что новая функция поможет людям демонстрировать свое мнение касаемо публикации, не отправляя никаких сообщений.
Для того чтобы отреагировать на пост "пальцем вверх", необходимо дважды нажать на сообщение. В то же время, чтобы выбрать другие эмодзи - достаточно нажать один раз. Пользователям iOS необходимо зажать пост пальцем.
Также можно и изменить выбор эмодзи. Для этого необходимо просто перейти в настройки:
В личных чатах новая функция будет включена по умолчанию. Впрочем, в каналах включать ее придется администраторам.