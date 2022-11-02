Над сербською Рашкою військові збили невідомий безпілотник

У другій половині дня в середу, 2 листопада, силами сербської армії був збитий невідомий безпілотник, який рухався зі сторони Копаоніка в населений пункт Рашка.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сербське видання РТС .

Комерційний безпілотник було помічено неподалік від військових об’єктів у гарнізоні в населеному пункті Рашка. Його було збито за допомогою засобів радіоелектронного подавлення.

"Відповідно до наказу Президента Республіки та головнокомандувача Збройних сил Сербії Александра Вучича, Збройні сили Сербії вживають посилених заходів щодо виявлення, відстеження та знешкодження безпілотних літальних апаратів поряд із військовими об'єктами", - повідомляє ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони країни.