Над сербской Рашкой военные сбили неизвестный беспилотник
Во второй половине дня в среду, 2 ноября, силами сербской армии был сбит неизвестный беспилотник, двигавшийся со стороны Копаоника в населенный пункт Рашка.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сербское издание РТС .
Коммерческий беспилотник был замечен недалеко от военных объектов в гарнизоне в населенном пункте Рашка. Он был сбит с помощью средств радиоэлектронного подавления.
"В соответствии с приказом Президента Республики и главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича, Вооруженные силы Сербии принимают усиленные меры по обнаружению, отслеживанию и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов рядом с военными объектами", - сообщает СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Сербии на фоне отказа Белграда вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину.
Позже министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что народу и правительству Сербии следует как можно быстрее признать, что она не хочет быть в ЕС и что ей там не место.