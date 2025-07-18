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Сербська компанія, пов’язана з "Газпромом", знову просить у США відстрочку санкцій

П'ятниця 18 липня 2025 22:56
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Сербська компанія, пов’язана з "Газпромом", знову просить у США відстрочку санкцій Ілюстративне фото: Naftna Industrija Srbije (NIS )
Автор: Наталія Кава

Сербська нафтова компанія Naftna Industrija Srbije звернулася до Міністерства фінансів США з проханням продовжити її виключення з-під дії санкцій проти "Газпрому".

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві прес-служби компанії.

Компанія просить у США спеціальну ліцензію, що відтерміновує повне застосування санкцій і дозволяє компанії продовжувати свою діяльність після 29 липня.

Ліцензія дозволяє NIS уникнути повного застосування санкцій, які США ввели через зв’язки компанії з російською "Газпром нефть", що має контрольний пакет акцій сербської нафтокомпанії.

До цього часу NIS вже чотири рази отримувала спеціальні ліцензії від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Першу відстрочку було надано в лютому.

Із 2008 року "Газпром нефть" разом із материнською компанією "Газпром" володіла 56,15% акцій NIS. У лютому цього року "Газпром нефть" знизила свою частку до 44,85%.

Раніше ми писали, що президент Сербії Александр Вучич заявив, що російській "Газпром нефти" дали 45 днів на те, щоб вийти зі складу сербської нафтової компанії NIS. Це пояснюється санкціями США.

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