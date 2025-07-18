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Сербская компания, связанная с "Газпромом", снова просит у США отсрочку санкций

Пятница 18 июля 2025 22:56
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Сербская компания, связанная с "Газпромом", снова просит у США отсрочку санкций Иллюстративное фото: Naftna Industrija Srbije (NIS )
Автор: Наталья Кава

Сербская нефтяная компания Naftna Industrija Srbije обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить ее исключение из-под действия санкций против "Газпрома".

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Компания просит у США специальную лицензию, отсрочивающую полное применение санкций и позволяющую компании продолжать свою деятельность после 29 июля.

Лицензия позволяет NIS избежать полного применения санкций, которые США ввели из-за связей компании с российской "Газпром нефтью", имеющей контрольный пакет акций сербской нефтекомпании.

К этому времени NIS уже четыре раза получала специальные лицензии от Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Первая отсрочка была предоставлена в феврале.

С 2008 года "Газпром нефть" вместе с материнской компанией "Газпром" владела 56,15% акций NIS. В феврале этого года "Газпром нефть" снизила свою долю до 44,85%.

Ранее мы писали, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что российской "Газпром нефти" дали 45 дней на то, чтобывыйти из состава сербской нефтяной компании NIS. Это объясняется санкциями США.

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