У Сербії стався вибух на заводі, який РФ звинуватила в постачанні зброї Україні
У Сербії зранку 30 травня стався вибух на оборонному заводі Krušik, який знаходить у місті Валево. Напередодні РФ звинувачувала це підприємство у передачі зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода" та РТС.
Керівництво заводу заявило, що вибух стався близько 7:30. Причиною вибуху назвали випадкове спрацювання підсилювача детонатора під час пресування вибухової речовини пентриту.
У результаті інциденту один працівник заводу отримав порізи. Ще у чотирьох робітників контузія, вони повідомили про дзвін у вухах. Постраждалих відправили до лікарні для надання допомоги та перевірки слуху.
Додамо, що це не перший вибух на заводі Krušik. Подібні інциденти відбувалися в серпні 2022 року, в січні та травні 2023 року, а також у серпні 2024 року.
Звинувачення РФ у бік Сербії
Нагадаємо, напередодні Службі зовнішньої розвідки Росії заявила, що низка оборонних підприємств Сербії продовжують постачати боєприпаси в Україну всупереч військовому нейтралітету.
У списку Москви були найбільші компанії сербського військово-промислового комплексу, зокрема Krusik, Yugoimport SDPR, Zenitprom, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.
Росія стверджує, що сербські заводи нібито використовують схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників, серед яких Чехія, Польща, Болгарія і країни Африки.
Президент Сербії Александар Вучич відреагував на звинувачення РФ. Він заявив, що "деякі речі, які були заявлені, не відповідають дійсності".
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