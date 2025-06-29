У Сербії спалахнули масштабні протести: сталися сутички

Демонстранти вийшли на мітинг із вимогою проведення дострокових виборів. Акція протесту переросла в сутички з поліцією. Застосовано сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Поліція заблокувала підходи вулицею Князя Мілоша до Піонерського парку, а також вулицею Короля Мілана до Президентської адміністрації.

Силовики розділили демонстрантів на три групи і почали їх відтісняти. На бульварі Краля Александра затримали щонайменше двох чоловіків.

Протестувальники кидали в силовиків піротехніку та інші предмети, а також намагалися прорвати поліцейське оточення. Почалися затримання.