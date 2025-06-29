У Сербії спалахнули масштабні протести: сталися сутички

У сербському Белграді ввечері, 28 червня, стартували масштабні акції протесту за участю студентів та опозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Blic.
Демонстранти вийшли на мітинг із вимогою проведення дострокових виборів. Акція протесту переросла в сутички з поліцією. Застосовано сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Поліція заблокувала підходи вулицею Князя Мілоша до Піонерського парку, а також вулицею Короля Мілана до Президентської адміністрації.
Силовики розділили демонстрантів на три групи і почали їх відтісняти. На бульварі Краля Александра затримали щонайменше двох чоловіків.
Протестувальники кидали в силовиків піротехніку та інші предмети, а також намагалися прорвати поліцейське оточення. Почалися затримання.
Масштабна акція протесту стала продовженням мітингів проти корупції, які тривають з кінця минулого року. Вони спалахнули через обвалення даху на залізничному вокзалі в Нові-Саді, внаслідок чого загинули 16 осіб.
Президент Сербії Александар Вучич назвав протести в Белграді "кольоровими революціями".
У березні 2025 року віцепрем'єр-міністр Сербії Александр Вулін заявив, що російські спецслужби допомагали стримувати багатомісячні антиурядові протести.
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