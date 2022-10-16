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Сербії слід визнати, що вона не хоче бути в ЄС, - глава МВС

Фото: Сербії слід визнати, що вона не хоче бути в ЄС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Народу та уряду Сербії слід якнайшвидше визнати, що вона не хоче бути в ЄС і що їй там не місце.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін, повідомляє РБК-Україна з посиланням наN1 .

"Питання не в тому, чи хочемо ми приєднатися до Євросоюзу, питання про те, чи хоче Євросоюз бачити у своєму складі Сербію", - заявив Вулін.

За його словами, судячи з шаленого шантажу, якому Брюссель піддає Сербію, щоб визнати Косово, скасувати Республіку Сербську і накласти санкції на Росію, ЄС «не хоче» Сербію.

Вулін також заявив, що Європейський Союз як альянс іде у минуле, оскільки зі втратою політичної незалежності країни Євросоюзу стали територіями, а не державами.

Раніше ми писали, що Сербія ухвалила рішення тимчасово закрити своє посольство в Україні з метою забезпечення безпеки співробітників.

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