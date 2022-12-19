Врізався у будівельний вагончик. У РФ розбився і згорів гелікоптер Мі-8
У понеділок, 19 грудня, в Росії згорів при приземленні гелікоптер МІ-8Т. НП сталася в Нявленга в Ольському районі Магаданської області, відомо про одного постраждалого члена екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Далекосхідну транспортну прокуратуру РФ.
Уточнюється, що гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі.
Троє членів екіпажу встигли залишити салон до початку пожежі. Магаданська транспортна прокуратура проводить перевірку у сфері дотримання законодавства про безпеку польотів. Гелікоптер належав компанії ТОВ "Поляр-авіа".
Фото: twitter.com/antiputler_news
Як пишуть "РИА Новости", відомо про одного постраждалого.
"Гертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку в Магаданській області, постраждав один із членів екіпажу, порушено кримінальну справу", - повідомляє видання.
Як повідомлялося, в Росії в Тверській області розбився легкий багатоцільовий гвинтокрил Robinson-66 з двома чоловіками на борту. Обидва вони загинули. За штурвалом знаходився чемпіон світу з вищого пілотажу.
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