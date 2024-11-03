У Сербії протестували проти влади: в чому причина

Інцидент стався у місті Нові-Сад, що знаходиться приблизно за 70 км на північний захід від Белграда. Там, цієї п'ятниці, раптово обвалилась покрівля біля входу на станцію, внаслідок чого загинули 14 людей і троє отримали тяжкі поранення.

У відповідь на подію сотні активістів опозиції вийшли на мітинг, щоб висловити протест у зв'язку зі смертельною аварією на залізничній станції на півночі Сербії, в якій вони звинувачують недбалість і корупцію влади.

Протестувальники з плакатами в руках та написами "Кров на ваших руках" і "Корупція вбиває", скандуючи "Арештуйте (президента Александра - ред.) Вучича", пройшли повз урядові будівлі в центрі сербської столиці.

"Ми всі вражені і в люті... держава несе за це пряму відповідальність", - заявив один із протестувальників.

Reuters пише, що опозиційні політики, активісти та правозахисні організації Сербії звинувачують лояльну Вучичу владу, а також Сербську прогресивну партію - у повальній корупції, зв'язках з організованою злочинністю, кумівстві та надмірно бюрократичній тяганини.

У свою чергу Вучич та його союзники заперечують подібні звинувачення. Зокрема, прем'єрміністр Сербії Мілош Вучевич заявив у неділю, що влада розслідує винуватців катастрофи.

"Прокуратора та поліція працюють над встановленням кримінальної відповідальності... уникнути політичної відповідальності неможливо", - сказав він.

Прокуратура міста Нові-Сад заявила, що її слідчі опитали 26 осіб у зв'язку з аварією, включаючи міністра транспорту Горана Весіча, і отримали важливі документи. Ще 14 людей було викликано на допит.

Reuters додало, що вокзал у Нові-Саді був відремонтований у 2021 та 2022 роках. Інші дрібні роботи тривали до липня цього року.