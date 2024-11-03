У Сербії протестували проти влади: в чому причина

У п'ятницю в одному з міст Сербії сталася катастрофа на залізничній станції, яка забрала життя людей. Тепер у сербській столиці Белграді розпочався мітинг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Інцидент стався у місті Нові-Сад, що знаходиться приблизно за 70 км на північний захід від Белграда. Там, цієї п'ятниці, раптово обвалилась покрівля біля входу на станцію, внаслідок чого загинули 14 людей і троє отримали тяжкі поранення.
У відповідь на подію сотні активістів опозиції вийшли на мітинг, щоб висловити протест у зв'язку зі смертельною аварією на залізничній станції на півночі Сербії, в якій вони звинувачують недбалість і корупцію влади.
Протестувальники з плакатами в руках та написами "Кров на ваших руках" і "Корупція вбиває", скандуючи "Арештуйте (президента Александра - ред.) Вучича", пройшли повз урядові будівлі в центрі сербської столиці.
"Ми всі вражені і в люті... держава несе за це пряму відповідальність", - заявив один із протестувальників.
Reuters пише, що опозиційні політики, активісти та правозахисні організації Сербії звинувачують лояльну Вучичу владу, а також Сербську прогресивну партію - у повальній корупції, зв'язках з організованою злочинністю, кумівстві та надмірно бюрократичній тяганини.
У свою чергу Вучич та його союзники заперечують подібні звинувачення. Зокрема, прем'єрміністр Сербії Мілош Вучевич заявив у неділю, що влада розслідує винуватців катастрофи.
"Прокуратора та поліція працюють над встановленням кримінальної відповідальності... уникнути політичної відповідальності неможливо", - сказав він.
Прокуратура міста Нові-Сад заявила, що її слідчі опитали 26 осіб у зв'язку з аварією, включаючи міністра транспорту Горана Весіча, і отримали важливі документи. Ще 14 людей було викликано на допит.
Reuters додало, що вокзал у Нові-Саді був відремонтований у 2021 та 2022 роках. Інші дрібні роботи тривали до липня цього року.
Нагадаємо, нещодавно Іспанія пережила смертоносну повінь, яка щонайменше забрала життя 214 осіб. Сьогодні іспанський король Філіп VI, його дружина, а також високопосадовці прибули до одного з найбільш постраждалих міст. Однак місцеві жителі закидали їх брудом та освистали.
Люди витягли невдоволення тим, що представники влади прибули з офіційним візитом лише через шість днів після трагедії, і критикували чиновників за затримку в наданні допомоги постраждалим. Вони також задавалися питанням, чому не було вжито заходів, щоб запобігти катастрофі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.