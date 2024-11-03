В Сербии протестовали против власти: в чем причина

Инцидент произошел в городе Нови-Сад, который находится примерно в 70 км к северо-западу от Белграда. Там, в эту пятницу, внезапно обрушилась кровля у входа на станцию, в результате чего погибли 14 человек и трое получили тяжелые ранения.

Как пишет агентство, в ответ на происшествие сотни активистов оппозиции вышли на митинг, чтобы выразить протест против смертельной аварии на железнодорожной станции на севере Сербии, в которой они обвиняют халатность и коррупцию властей.

Протестующие с плакатами в руках и надписями "Кровь на ваших руках" и "Коррупция убивает", скандируя "Арестуйте (президента Александра - ред.) Вучича", прошли мимо правительственных зданий в центре сербской столицы.

"Мы все потрясены и в ярости... государство несет за это прямую ответственность", - заявил один из протестующих.

Reuters пишет, что оппозиционные политики, активисты и правозащитные организации Сербии обвиняют лояльные Вучичу власти, а также Сербскую прогрессивную партию - в повальной коррупции, связях с организованной преступностью, кумовстве и чрезмерно бюрократической волоките.

В свою очередь Вучич и его союзники отрицают подобные обвинения. В частности, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что власти расследуют виновников катастрофы.

"Прокуратора и полиция работают над установлением уголовной ответственности... избежать политической ответственности невозможно", - сказал он.

Прокуратура города Нови-Сад заявила, что ее следователи опросили 26 человек в связи с аварией, включая министра транспорта Горана Весича, и получили важные документы. Еще 14 человек были вызваны на допрос.

Reuters добавило, что вокзал в Нови-Саде был отремонтирован в 2021 и 2022 годах. Другие мелкие работы продолжались до июля этого года.