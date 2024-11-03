В Сербии протестовали против власти: в чем причина

В пятницу в одном из городов Сербии случилась катастрофа на железнодорожной станции, которая унесла жизни людей. Теперь в сербской столице Белграде начался митинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел в городе Нови-Сад, который находится примерно в 70 км к северо-западу от Белграда. Там, в эту пятницу, внезапно обрушилась кровля у входа на станцию, в результате чего погибли 14 человек и трое получили тяжелые ранения.
Как пишет агентство, в ответ на происшествие сотни активистов оппозиции вышли на митинг, чтобы выразить протест против смертельной аварии на железнодорожной станции на севере Сербии, в которой они обвиняют халатность и коррупцию властей.
Протестующие с плакатами в руках и надписями "Кровь на ваших руках" и "Коррупция убивает", скандируя "Арестуйте (президента Александра - ред.) Вучича", прошли мимо правительственных зданий в центре сербской столицы.
"Мы все потрясены и в ярости... государство несет за это прямую ответственность", - заявил один из протестующих.
Reuters пишет, что оппозиционные политики, активисты и правозащитные организации Сербии обвиняют лояльные Вучичу власти, а также Сербскую прогрессивную партию - в повальной коррупции, связях с организованной преступностью, кумовстве и чрезмерно бюрократической волоките.
В свою очередь Вучич и его союзники отрицают подобные обвинения. В частности, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что власти расследуют виновников катастрофы.
"Прокуратора и полиция работают над установлением уголовной ответственности... избежать политической ответственности невозможно", - сказал он.
Прокуратура города Нови-Сад заявила, что ее следователи опросили 26 человек в связи с аварией, включая министра транспорта Горана Весича, и получили важные документы. Еще 14 человек были вызваны на допрос.
Reuters добавило, что вокзал в Нови-Саде был отремонтирован в 2021 и 2022 годах. Другие мелкие работы продолжались до июля этого года.
Напомним, недавно Испания пережила смертоносное наводнение, которое по меньшей мере забрало жизни 214 человек. Сегодня испанский король Филипп VI, его жена, а также чиновники прибыли в один из самых пострадавших городов. Однако местные жители забросали их грязью и освистали.
Люди вытащили недовольство тем, что представители власти прибыли с официальным визитом лишь через шесть дней после трагедии, и критиковали чиновников за задержку в оказании помощи пострадавшим. Они также задавались вопросом, почему не были приняты меры, чтобы предотвратить катастрофу.
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