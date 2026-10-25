У Сербії почались дострокові вибори: експрезидент Вучич бореться за крісло прем'єра

У Сербії 25 жовтня проходять дострокові парламентські вибори. Колишній президент Александар Вучич прагне стати прем’єр-міністром, а студенти, які очолили протестний рух, вимагають боротьби з корупцією та змін у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дострокові вибори, оголошені Вучичем у вересні, відбуваються після майже двох років студентських протестів. Вони розпочалися після трагедії на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад у 2024 році, коли через обвал навісу загинули 16 людей. Згодом демонстрації переросли в масштабний рух проти корупції та посилення авторитарних тенденцій у країні.
У день голосування біля виборчих дільниць у сербських містах і селищах утворилися довгі черги. За даними соціологічної організації CeSID та дослідницької компанії Ipsos, станом на 11:00 явка становила 27,3%. Для порівняння, на парламентських виборах 2023 року на цей самий час проголосували 15,1% виборців.
Сам Вучич також довго чекав, перш ніж віддати голос: його очікування в черзі тривало майже дві години. Дільниці мають закритися о 20:00 за місцевим часом, а перші попередні результати очікуються приблизно через дві години після завершення голосування.
Вучич залишив посаду президента після другого терміну, щоб знову претендувати на крісло прем'єр-міністра. Він залишається впливовою фігурою в сербській політиці, а його прихильники пов'язують із ним економічну модернізацію країни.
За час його правління в Сербії будували нові автомагістралі, залізниці, школи та лікарні. Вучич також обіцяє підвищувати пенсії та зарплати працівників державного сектору й інвестувати в систему охорони здоров'я.
У зовнішній політиці він підтримує зв'язки з Китаєм і Росією, водночас Сербія продовжує прагнути вступу до ЄС.
Студентський рух зосередився на боротьбі з корупцією та поліпшенні освіти. До його списку увійшли 250 кандидатів, серед яких викладачі, актори й фермери. Очолює список кардіолог Ілія Срданович. Водночас поки що невідомо, хто стане прем'єром у разі перемоги руху.
Опитування прогнозували напружену боротьбу. Вучич заявив, що визнає результати виборів. Водночас спостерігачі повідомили про можливі порушення, пов'язані зі списками виборців і таємницею голосування.
Вучич і його Сербська прогресивна партія заперечують звинувачення в корупції, репресіях і стеженні за опонентами.
Нагадаємо, 9 вересня Александар Вучич розпустив парламент Сербії та призначив дострокові вибори на 25 жовтня.
Рішення ухвалили на тлі тривалих антиурядових протестів, які спалахнули після загибелі 16 людей через обвал навісу на вокзалі в Нові-Саді у 2024 році.
27 вересня Вучич оголосив про відставку з посади президента, пояснивши, що хоче взяти участь у парламентських виборах як звичайний громадянин.