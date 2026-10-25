У Сербії почались дострокові вибори: експрезидент Вучич бореться за крісло прем'єра

Дострокові вибори, оголошені Вучичем у вересні, відбуваються після майже двох років студентських протестів. Вони розпочалися після трагедії на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад у 2024 році, коли через обвал навісу загинули 16 людей. Згодом демонстрації переросли в масштабний рух проти корупції та посилення авторитарних тенденцій у країні.

У день голосування біля виборчих дільниць у сербських містах і селищах утворилися довгі черги. За даними соціологічної організації CeSID та дослідницької компанії Ipsos, станом на 11:00 явка становила 27,3%. Для порівняння, на парламентських виборах 2023 року на цей самий час проголосували 15,1% виборців.

Сам Вучич також довго чекав, перш ніж віддати голос: його очікування в черзі тривало майже дві години. Дільниці мають закритися о 20:00 за місцевим часом, а перші попередні результати очікуються приблизно через дві години після завершення голосування.

Хто змагається за владу

Вучич залишив посаду президента після другого терміну, щоб знову претендувати на крісло прем'єр-міністра. Він залишається впливовою фігурою в сербській політиці, а його прихильники пов'язують із ним економічну модернізацію країни.

За час його правління в Сербії будували нові автомагістралі, залізниці, школи та лікарні. Вучич також обіцяє підвищувати пенсії та зарплати працівників державного сектору й інвестувати в систему охорони здоров'я.

У зовнішній політиці він підтримує зв'язки з Китаєм і Росією, водночас Сербія продовжує прагнути вступу до ЄС.

Студентський рух зосередився на боротьбі з корупцією та поліпшенні освіти. До його списку увійшли 250 кандидатів, серед яких викладачі, актори й фермери. Очолює список кардіолог Ілія Срданович. Водночас поки що невідомо, хто стане прем'єром у разі перемоги руху.

Опитування прогнозували напружену боротьбу. Вучич заявив, що визнає результати виборів. Водночас спостерігачі повідомили про можливі порушення, пов'язані зі списками виборців і таємницею голосування.

Вучич і його Сербська прогресивна партія заперечують звинувачення в корупції, репресіях і стеженні за опонентами.