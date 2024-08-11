У Сербії десятки тисяч людей протестують проти видобутку літію

Раніше Вучич заявив, що російські спецслужби передали йому інформацію нібито про підготовку західними державами в Сербії "масових заворушень і перевороту" з метою усунення його від влади.

Учасники акції у центрі Белграда скандували: "Видобутку не буде" і "Зрада, зрада".

Після закінчення демонстрації частина людей пішла до двох головних залізничних станцій столиці, пообіцявши блокувати рух потягів, доки їхні вимоги щодо офіційної заборони видобутку літію не будуть виконані.

Урядові чиновники та контрольовані державою ЗМІ розпочали масштабну кампанію проти мітингу, порівнюючи його з подіями на київському Майдані. Тим часом організатори протесту заявляли, що він буде мирним.

"Наш сьогоднішній мітинг є екологічним і не має політичних амбіцій, але влада звинуватила нас у прагненні здійснити державний переворот", – сказала сербська акторка Світлана Бойкович.

Що передувало

Демонстрація у Белграді відбулася після тижнів протестів у десятках міст по всій Сербії проти урядового плану дозволити видобуток літію в зеленій сільськогосподарській долині на заході країни.

Цей план у Сербії існує давно. Його було скасовано у 2022 році після проведення масштабних акцій протесту, які включали блокування ключових мостів і доріг. Але минулого місяця план було відновлено та підкріплено попередньою угодою щодо «важливої сировини», підписаною урядом Вучича з Європейським Союзом .

Балканська країна формально прагне до членства в ЄС, зберігаючи дуже тісні зв’язки як з Росією, так і з Китаєм. Меморандум ЄС про видобуток літію та інших ключових матеріалів, необхідних для екологічного переходу, наблизить Сербію до блоку та зменшить імпорт літієвих акумуляторів та електромобілів у Європу з Китаю.

Критика плану

Противники урядового рішення кажуть, що його реалізація призведе до непоправного забруднення долини Джадар, а також її важливих запасів підземних вод і сільськогосподарських угідь.

Місцеві жителі долини категорично проти шахти, якою керуватиме транснаціональна гірничодобувна компанія Rio Tinto. І уряд, і компанія пообіцяли дотримуватися найвищих екологічних стандартів у процесі видобутку, але критиків це не переконало.

Десятки тисяч людей вийшли на мітинги захисту навколишнього середовища, які відбулися по всій Сербії протягом останніх кількох тижнів, створюючи серйозний виклик Вучичу та його все більш автократичному правлінню. Учасники протестів хочуть, щоб уряд офіційно заборонив будь-який видобуток літію та бору в Сербії.