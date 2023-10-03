Сербія заявила про скорочення військ на кордоні з Косово

Сербія відкликала частину військ, дислокованих біля кордону з Косово після сутичок з поліцейськими біля монастиря на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Командувач армією Сербії генерал Мілан Мойсилович заявив, що кількість війскь на кордоні з Косово повернулась до нормальної і становить 4500 військових замість 8500, як було після сутичок.

"Сербія не офіційно підвищила рівень готовності своєї 22-тисячноїармії", - заявив Мойсилович.

Ситуація в Косово

На півночі Косово проживає близько 50 тисяч етнічних сербів, через що у країні відбуваються часті конфлікти з Сербією. Найсильніша за останній час ескалація відбулась під час місцевих виборах, які серби проігнорували, через що до влади прийшли ентічні албанці. Це призвело до масових протестів та сутичок між сербами та поліцією Косова.

Тоді НАТО посилила миротворчий контингент у Косово до 4500 осіб, а Сербія направила свої війська до їхнього кордону.

В кінці вересня влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох нападників і вбивством трьох.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна непричетна до цих заворушень і нібито буде проводити незалежне розслідування ситуації. Трохи згодом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс схвалив збільшення кількості миротворців у Косово.

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