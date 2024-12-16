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Сербія використовує ізраїльське ПЗ для шпигунства за громадянами, - Amnesty International

Понеділок 16 грудня 2024 09:44
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Сербія використовує ізраїльське ПЗ для шпигунства за громадянами, - Amnesty International Ілюстративне фото: поліція та розвідка Сербії використовують шпигунське ізраїльське ПЗ проти громадян(Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сербська поліція та розвідка застосовують шпигунське програмне забезпечення NoviSpy та цифрові інструменти ізраїльської компанії Cellebrite, для отримання доступу до телефонів журналістів, активістів та правозахисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Amnesty International.

У звіті Amnesty International "Цифрова в’язниця»: спостереження та придушення громадянського суспільства в Сербії" повідомляється, що ізраїльске Cellebrite UFED дає змогу зламувати навіть найновіші пристрої Android та iPhone.

Водночас шпигунське ПЗ NoviSpy використовується для прихованого доступу до даних, запису розмов через мікрофон і захоплення зображень через камеру телефону.

Зазначається, що шпигунське ПЗ встановлюється після фізичного вилучення пристроїв під час допитів або затримань.

Організація навела приклад, коли телефон незалежного журналіста-розслідувача Славіші Міланова був заражений шпигунським ПЗ після передачі його поліції.

Amnesty International виявила, що продукти Cellebrite використовувалися для обходу механізмів безпеки телефонів, у тому числі через вразливості популярних чипсетів Qualcomm. Зловмисне ПЗ активно експлуатувало ці прогалини до виправлення помилок безпеки в жовтні 2024 року.

Зазначається, що тотальне цифрове спостереження викликає самоцензуру серед активістів, порушує їхнє право на приватність та свободу вираження.

Amnesty International передала свої висновки сербському уряду та компанії Cellebrite, однак офіційних відповідей поки не отримала.

При цьому, у Cellebrite заявили, що продукти компанії ліцензовані для законного використання, але співробітники все одно почали внутрішнє розслідування.

Раніше ми розповідали про те, що Угорщина могла шпигувати за делегаціями ЄС, згідно із розслідуванням журналістів.

Також відомо, що представники Марокко хотіли вплинути на євродепутатів з метою змінити хід розслідування щодо шпигунського ПЗ.

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Amnesty International Сербія
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