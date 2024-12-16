Сербия использует израильское ПО для шпионажа за гражданами, - Amnesty International

Сербская полиция и разведка применяют шпионское программное обеспечение NoviSpy и цифровые инструменты израильской компании Cellebrite, для получения доступа к телефонам журналистов, активистов и правозащитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Amnesty International.

В отчете Amnesty International " Цифровая тюрьма": наблюдение и подавление гражданского общества в Сербии" сообщается, что израильское Cellebrite UFED позволяет взламывать даже самые новые устройства Android и iPhone.

В то же время шпионское ПО NoviSpy используется для скрытого доступа к данным, записи разговоров через микрофон и захвата изображений через камеру телефона.

Отмечается, что шпионское ПО устанавливается после физического изъятия устройств во время допросов или задержаний.

Организация привела пример, когда телефон независимого журналиста-расследователя Славиши Миланова был заражен шпионским ПО после передачи его полиции.

Amnesty International обнаружила, что продукты Cellebrite использовались для обхода механизмов безопасности телефонов, в том числе через уязвимости популярных чипсетов Qualcomm. Злонамеренное ПО активно эксплуатировало эти пробелы до исправления ошибок безопасности в октябре 2024 года.

Отмечается, что тотальное цифровое наблюдение вызывает самоцензуру среди активистов, нарушает их право на приватность и свободу выражения.

Amnesty International передала свои выводы сербскому правительству и компании Cellebrite, однако официальных ответов пока не получила.

При этом, в Cellebrite заявили, что продукты компании лицензированы для законного использования, но сотрудники все равно начали внутреннее расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что Венгрия могла шпионить за делегациями ЕС, согласно расследованию журналистов.