ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сербія відмовиться від ідеї видачі громадянства росіянам за спрощеною процедурою, - FT

Новость на русском →
Сербія, Четвер 11 травня 2023 15:34
Сербія відмовиться від ідеї видачі громадянства росіянам за спрощеною процедурою, - FT Фото: президент Сербії Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Сербії хоче відмовитись від планів видавати паспорти громадянам Росії та іншим іноземцям, які прожили в країні хоча б один рік. Це сталося після попередження Євросоюзу про те, що подібну практику можуть не схвалити у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Відповідний проект закону було запропоновано урядом Сербії у квітні.

Документ передбачає, що іноземним громадянам, які працюють у місцевих компаніях або займаються індивідуальною трудовою діяльністю, достатньо буде лише одного року тимчасового проживання в країні, щоб вони змогли отримати сербський паспорт.

Financial Times пише, що в Євросоюзі вважають, що подібні заходи загрожують безпеці об'єднання.

"Якщо надання громадянства буде вважатися таким, що становить підвищений ризик для внутрішньої безпеки і державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути призупинений", - заявили в Єврокомісії.

Після цього представник уряду Сербії сказав, що цей проект закону був простою пропозицією і навіть не планувався до розгляду.

FT повідомляє, що у російських соціальних мережах активно обговорювалося можливе нововведення, що спростило б громадянам РФ процес еміграції до Сербії.

Нагадаємо, що Сербія розробляє свої дрони-камікадзе, озираючись на досвід ведення війни в Україні.

Президент Сербії Александр Вучич допускає запровадження санкцій проти Росії на тлі триваючої воєнної агресії проти України. Глава держави "не клянеться", що таких обмежувальних заходів не буде в майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Російська Федерація Евросоюз Сербия
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії