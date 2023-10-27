Сербія відмовилась від компромісу щодо північних муніципалітетів, - прем'єр Косова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на серію дописів прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті у соцмережі Х.

За його словами, він запропонував президенту Сербії Александару Вучичу підписати Основну угоду щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією та пропозицію ЄС і США про створення асоціації сербських муніципалітетів на півночі країни.

Вучич відмовився підписувати обидва документи, зазначив Курті. Натомість від запропонував підписати "супровідного листа", що "анулював би три основні принципи Основної угоди, додатку до неї та пропозиції від 21 жовтня".

Конфлікт між Косовом та Сербією

24 вересня влада Косова заявила, що близько 30 сербських бойовиків перетнули північний кордон, убивши поліцейського та встановивши барикади, перш ніж розпочати багатогодинну перестрілку з місцевими правоохоронцями. Тоді влада країни оголосила про спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох і вбивством трьох людей. Цей інцидент спричинив зростання напруженості в регіоні.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна непричетна до цих заворушень і нібито буде проводити незалежне розслідування ситуації.

В той же день прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що переговори з Сербією зайшли в глухий кут. Він наголосив, що Лайчак нібито втратив нейтралітет, а Вучич дозволяє собі навіть обзивати Курті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.