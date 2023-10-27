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Сербия отказалась от компромисса в отношении северных муниципалитетов, - премьер Косово

Пятница 27 октября 2023 06:00
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Сербия отказалась от компромисса в отношении северных муниципалитетов, - премьер Косово Фото: премьер-министр Косово Альбин Курти (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Косово заявляет, что Сербия отвергла предложение Европейского Союза по решению проблемы ассоциации сербских муниципалитетов на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на серию сообщений премьер-министра Косово Альбина Курти в соцсети Х.

По его словам, он предложил президенту Сербии Александру Вучичу подписать Основное соглашение по нормализации отношений между Косово и Сербией и предложение ЕС и США о создании ассоциации сербских муниципалитетов на севере страны.

Учитель отказался подписывать оба документа, отметил Курти. Зато предложил подписать "сопроводительное письмо", которое "аннулировало бы три основных принципа Основного соглашения, приложения к нему и предложения от 21 октября".

Конфликт между Косово и Сербией

24 сентября власти Косово заявили, что около 30 сербских боевиков пересекли северную границу, убив полицейского и установив баррикады, прежде чем начать многочасовую перестрелку с местными правоохранителями. Тогда власти страны объявили о спецоперации по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шестерых и убийством трех человек. Этот инцидент вызвал рост напряженности в регионе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не имеет отношения к этим беспорядкам и якобы будет проводить независимое расследование ситуации.

В тот же день премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что переговоры с Сербией зашли в тупик. Он подчеркнул, что Лайчак якобы потерял нейтралитет, а Вучич позволяет себе даже называть Курти.

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