Сербія виділить 2 млн євро для підтримки енергетики України, - Зеленський

Під час зустрічі Зеленський розповів прем'єру Сербії про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки минулої ночі.

Сторони детально обговорили спільні економічні та логістичні проєкти - розвиток Дунайського коридору й зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом.

Окремою темою стала підготовка України до цієї зими. Зеленський подякував Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку української енергетики.

Крім того, сторони говорили про участь Сербії у відбудові України. За словами президента, Белград готовий долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст.