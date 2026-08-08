RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Сербия выделит 2 млн евро для поддержки энергетики Украины, - Зеленский

19:09 08.08.2026 Сб
1 мин
Сербия также присоединится к восстановлению одного из пострадавших городов Украины
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Об этом стало известно по итогам встречи президента Украины с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Во время встречи Зеленский рассказал премьеру Сербии о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в том числе очередной массированной атаки минувшей ночью.

Стороны подробно обсудили общие экономические и логистические проекты – развитие Дунайского коридора и укрепление связей между Украиной, Западными Балканами и Евросоюзом.

Отдельной темой стала подготовка Украины к этой зиме. Зеленский поблагодарил Сербию за решение выделить 2 миллиона евро в поддержку украинской энергетики.

Кроме того, стороны говорили об участии Сербии в восстановлении Украины. По словам президента, Белград готов приобщиться к возобновлению одного из пострадавших украинских городов.

Напомним, это первый официальный визит Зеленского в Белград за время его президентства. Ранее лидеры Украины и Сербии неоднократно встречались только во время международных форумов и саммитов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСербияЭнергетики