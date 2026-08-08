Сербия выделит 2 млн евро для поддержки энергетики Украины, - Зеленский

Об этом стало известно по итогам встречи президента Украины с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Во время встречи Зеленский рассказал премьеру Сербии о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в том числе очередной массированной атаки минувшей ночью.
Стороны подробно обсудили общие экономические и логистические проекты – развитие Дунайского коридора и укрепление связей между Украиной, Западными Балканами и Евросоюзом.
Отдельной темой стала подготовка Украины к этой зиме. Зеленский поблагодарил Сербию за решение выделить 2 миллиона евро в поддержку украинской энергетики.
Кроме того, стороны говорили об участии Сербии в восстановлении Украины. По словам президента, Белград готов приобщиться к возобновлению одного из пострадавших украинских городов.
Напомним, это первый официальный визит Зеленского в Белград за время его президентства. Ранее лидеры Украины и Сербии неоднократно встречались только во время международных форумов и саммитов.